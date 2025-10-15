Oaktree passa di mano: nuova proprietà per l’Inter

Arrivano dagli Stati Uniti delle novità in merito al quadro dirigenziale di Oaktree, fondo d’investimento a stelle e strisce che in Italia abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi per essere diventata la nuova proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato da Bloomberg – e ripreso anche da Calcio e Finanza -, ci sono novità ai vertici del fondo.

Oaktree è infatti pronta a passare di mano e a diventare proprietà della multinazionale canadese Brookfield che acquisterà le ultime quote del fondo d’investimento con sede a Los Angeles. Si tratta di un’operazione da circa 3 miliardi di dollari per rilevare il 26% mancante di quote, ancora oggi nelle mani dei fondatori.

La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale riportato sul sito di Oaktree. Si tratta di una notizia che di riflesso interessa anche l’Inter visto che è un club di proprietà proprio del fondo statunitense, anche se dal punto di vista sportivo è presto per capire se cambierà qualcosa.