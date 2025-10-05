5 Ottobre 2025

Gli impegni in nazionale degli interisti: ben 13 convocati

L'elenco completo dei nerazzurri in nazionale

Sono ben tredici i giocatori dell’Inter che in questa sosta per le nazionali lasceranno Milano per volare in ogni angolo del pianeta e giocare con le rispettive selezioni. Rispetto allo scorsa pausa c’è in più anche Carlos Augusto che è stato chiamato nel Brasile di Ancelotti ma manca l’infortunato Thuram nella Francia.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei tredici giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprie nazionali in occasione di questa seconda sosta del campionato di Serie A 2025/26:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

  • Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin
  • Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine
ARGENTINA

Lautaro Martinez

  • Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami
  • Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) – Amichevole | Chicago
CROAZIA

Petar Sucic

  • Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga
  • Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin
OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

  • Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
  • Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA

Piotr Zielinski

  • Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow
  • Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
SVIZZERA

Manuel Akanji

  • Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma
  • Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana
TURCHIA

Hakan Calhanoglu

  • Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia
  • Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli
BRASILE

Carlos Augusto

  • Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) – Amichevole | Seul
  • Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) – Amichevole | Tokio
