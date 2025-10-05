5 Ottobre 2025
Gli impegni in nazionale degli interisti: ben 13 convocati
L'elenco completo dei nerazzurri in nazionale
Sono ben tredici i giocatori dell’Inter che in questa sosta per le nazionali lasceranno Milano per volare in ogni angolo del pianeta e giocare con le rispettive selezioni. Rispetto allo scorsa pausa c’è in più anche Carlos Augusto che è stato chiamato nel Brasile di Ancelotti ma manca l’infortunato Thuram nella Francia.
Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei tredici giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprie nazionali in occasione di questa seconda sosta del campionato di Serie A 2025/26:
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
- Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin
- Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine
ARGENTINA
Lautaro Martinez
- Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami
- Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) – Amichevole | Chicago
CROAZIA
Petar Sucic
- Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga
- Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin
OLANDA
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
- Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
- Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA
Piotr Zielinski
- Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow
- Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
SVIZZERA
Manuel Akanji
- Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma
- Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
- Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia
- Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli
BRASILE
Carlos Augusto
- Corea del Sud-Brasile, venerdì 10/10 ore 13:00 (20:00 ora locale) – Amichevole | Seul
- Giappone-Brasile, martedì 14/10 ore 12:30 (19:30 ora locale) – Amichevole | Tokio