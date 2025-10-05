Gli impegni in nazionale degli interisti: ben 13 convocati

Sono ben tredici i giocatori dell’Inter che in questa sosta per le nazionali lasceranno Milano per volare in ogni angolo del pianeta e giocare con le rispettive selezioni. Rispetto allo scorsa pausa c’è in più anche Carlos Augusto che è stato chiamato nel Brasile di Ancelotti ma manca l’infortunato Thuram nella Francia.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei tredici giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprie nazionali in occasione di questa seconda sosta del campionato di Serie A 2025/26:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin

Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Udine

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, sabato 11/10 ore 02:00 (10/10, 20:00 ora locale) – Amichevole | Miami

Porto Rico-Argentina, martedì 14/10 ore 01:00 (13/10, 18:00 ora locale) – Amichevole | Chicago

CROAZIA

Petar Sucic

Rep. Ceca-Croazia, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Praga

Croazia-Gibilterra, domenica 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varazdin

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Malta-Olanda, giovedì 09/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

Olanda-Finlandia, domenica 12/10 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Nuova Zelanda, giovedì 09/10 ore 20:45 –Amichevole | Chorzow

Lituania-Polonia, domenica 12/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svezia-Svizzera, venerdì 10/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Stoccolma

Slovenia-Svizzera, lunedì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lubiana

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Bulgaria-Turchia, sabato 11/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Sofia

Turchia-Georgia, martedì 14/10 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kocaeli

BRASILE

Carlos Augusto