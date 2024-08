Pisa-Inter finisce 1-1. La squadra di Simone Inzaghi pareggia la quarta amichevole del suo precampionato dopo tre vittorie. All’Arena Garibaldi segnano Piccinini per i toscani nel primo tempo e Bisseck per i campioni d’Italia all’ultimo secondo della ripresa. Spiccano in negativo alcune incertezze di Josep Martinez.

Guarda gli highlights di Pisa-Inter 1-1: