Ultimissime su Taremi: ecco quando tornerà sicuramente

L’infortunio di Mehdi Taremi risulta particolarmente fastidioso, non solo per il problema in sé ma per il momento in cui si è verificato. L’impatto dell’attaccante iraniano sul mondo Inter era stato infatti ottimo e altri minuti nelle gambe avrebbero solo potuto facilitare ulteriormente l’inserimento totale nei meccanismi di Simone Inzaghi.

L’ex Porto si è fermato per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra, problema che – secondo Sky Sport – gli farà saltare sicuramente le ultime tre amichevoli in programma: contro il Pisa oggi, contro l’Al-Ittihad mercoledì 7 agosto e contro il Chelsea domenica 11 agosto. Ma non solo, perché Taremi è da considerarsi a forte rischio anche per l’esordio in Serie A contro il Genoa di sabato 17 agosto.

È sicuro, invece, il suo ritorno in campo per Inter-Lecce, esordio a San Siro e gara valida per la seconda giornata di Serie A che farà da preludio all’altro match interno contro l’Atalanta, cui seguirà la prima sosta della stagione.