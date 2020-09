VIDEO – INTER PISA, amichevole in Diretta! Live reaction e collegamento da San Siro [NO Streaming]

Dopo le amichevoli – stravinte rispettivamente 5-0 e 7-0 – contro il Lugano e la Carrarese, l’Inter torna in campo per il terzo test pre-stagionale di questo anomalo periodo di preparazione. Oggi, alle ore 18.00, di fronte ai 1.000 spettatori previsti a un San Siro parzialmente riaperto, la squadra di Antonio Conte ospiterà il Pisa, società nerazzurra militante in Serie B. Passione Inter, in occasione della gara, sarà in diretta sui suoi canali social per seguire l’amichevole insieme ai tifosi interisti. Segui la diretta con noi e commenta il match!

