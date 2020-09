Inter-Pisa, le formazioni UFFICIALI: Hakimi ed Eriksen titolari. Sorpresa Perisic a sinistra, Kolarov c’è

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio per la terza ed ultima amichevole pre-season dell’Inter con il Pisa, prima del via al campionato fissato la prossima settimana contro la Fiorentina. Scelte per certi versi anche sorprendenti quelle di Antonio Conte, che per la gara di San Siro si affida al 3-4-1-2 con Christian Eriksen da trequartista e Ivan Perisic sulla sinistra. Ennesima dimostrazione che l’esterno croato potrebbe essere il vero ‘acquisto’ dei nerazzurri, chiudendo difatti ad altri obiettivi di mercato sondati in passato come Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-PISA

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 98 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 19 Salcedo, 29 Dalbert, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte.

PISA: 1 Perilli; 2 Birindelli, 8 Caracciolo, 14 Marin, 19 Vido, 23 Lisi, 24 Varnier, 27 Gucher, 30 De Vitis, 31 Marconi, 33 Benedetti.

A disposizione: 12 Kucich, 22 Loria, 3 Pisano, 4 Belli, 5 Pompetti, 7 Siega, 10 Soddimo, 11 Minesso, 15 Zammarini, 17 Sibilli, 25 Masetti, 26 Masucci, 36 Fischer.

Allenatore: Luca D’Angelo.

