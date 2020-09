Piccinini: “Quasi colmato il gap tra Inter e Juventus. Per lo scudetto sarà braccio di ferro”

Dopo l’annuncio ufficializzato la scorsa settimana, Sandro Piccinini tornerà nuovamente in televisione grazie al nuovo accordo raggiunto con Sky Sport che lo vedrà ospite fisso di Sky Calcio Club. Il programma condotto da Fabio Caressa in onda domenica sera al termine del consueto posticipo di Serie A, si arricchisce dunque con uno dei giornalisti più esperti e competenti del panorama calcistico italiano. Lo stesso Piccinini, intervistato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ha parlato della possibile lotta al vertice tra Inter e Juventus in vista dell’inizio del nuovo campionato.

Questa la sua analisi: “Juventus? Intanto vediamo il mercato cosa riserva entro il 5 ottobre. Io dico che la forza economica di una società è molto importante. Adesso la Juve inizia ad affrontare i primi rossi di bilancio, dovrà vedersela con una squadra come l’Inter che l’anno scorso ha chiuso a un punto e ha alle spalle una potenza economica. Il gap finanziario è stato colmato, quello tecnico quasi. Mi aspetto un braccio di ferro per la lotta allo scudetto”.

