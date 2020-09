Social – “Scaldando i motori”. Vidal al lavoro in palestra in vista dell’approdo all’Inter

Qualche giorno fa – gli appassionati del genere lo ricorderanno – aveva fatto notizia il post di Arturo Vidal in “Modo: relax”, pubblicato sui propri social proprio mentre i suoi compagni di squadra del Barcellona si apprestavano a disputare un’amichevole contro il Nastic, per la quale il cileno non era stato convocato. Oggi, invece, altro che relax: “Calentando motores!”, scrive il centrocampista. Traduzione: scaldando i motori. Per cosa? Per l’Inter, probabilmente.

Il calciatore, infatti, come noto ormai da giorni, dovrebbe a breve accasarsi all’Inter (la giornata giusta per le visite e la formalizzazione dell’affare potrebbe essere quella di lunedì), e ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram come stia lavorando, soprattutto in palestra, in vista dell’appuntamento con l’ambiente nerazzurro, prossima tappa della sua sin qui vincente carriera. Ecco quindi il post pubblicato dal calciatore sui propri social:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<