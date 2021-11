VIDEO – Gli highlights di Inter-Udinese 2-0: nel segno del Tucu Correa

I momenti salienti della vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese

L'Inter nel segno del TucuCorrea. I nerazzurri di Simone Inzaghi giocano una partita perfetta contro un avversario difficile come l'Udinese. Per un'ora attaccano e difendono in modo ordinato ma il muro bianconero non crolla. Poi, la luce: Joaquin Correa decide di prendere palla e, con un'azione personale, sblocca la gara. Da lì il match si stappa come una bottiglia di vino e l'Inter gioca con più scioltezza. Ecco il raddoppio, di nuovo con il Tucu (su assist di Dumfries). Tre punti importanti per la corsa Scudetto che, ormai, sembra essere una gara a tre insieme a Milan e Napoli.