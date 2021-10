Social – Inter-Udinese 2-0, la doppietta di Correa e il regalo alla famiglia Cambiasso

Il Tucu protagonista in Inter-Udinese con una doppietta

Alessio Murgida

Un'altra partita, dopo quella di Verona, fenomenale per il TucuCorrea. E un'altra doppietta che decide un match: ormai è abitudine per l'argentino. Come riporta OPTA, infatti, nelle ultime quattro partite in cui l'ex Lazio è andato in gol, ha sempre lasciato il segno con una doppietta.

Non si possono però dimenticare i primi 60 minuti rivedibili di Correa. É stato decisivo ma bisognerà migliorare sotto il punto di vista della continuità: valutazioni e accorgimenti che spetteranno a Simone Inzaghi. Intanto, per ora, ci si gode questa vittoria difficile e complicata, come ha detto il tecnico nerazzurro nel post-partita.

La doppietta del Tucu ha accesso un San Siro - come sempre - ben popolato, in una giornata che era dedicata agli Inter Club. Al Meazza, era presente anche la leggenda nerazzurra Esteban Cambiasso insieme alla sua famiglia. Al fischio finale, Correa si è diretto verso il cuchu regalando a lui, e a sua figlia, la magli numero 19. Quello stesso numero indossato, con egregi risultati, da Cambiasso.

L'ex centrocampista si era detto felice della scelta del numero da parte del Tucu, ma non solo. Su Instagram, quest'estate, Cambiasso aveva scritto: "Prenditi cura della maglia numero 19 Tucu. È in buone mani…anzi per meglio dire in buoni piedi".