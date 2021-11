I Top&Flop di Inter-Udinese: Correa debordante, Perisic e Brozovic senatori

Tre punti portati a casa, due gol del TucuCorrea e un clean sheet per Handanovic. Giornata perfetta, o quasi, per gli uomini di mister Inzaghi. Ma non è stata discesa fin da subito, la squadra nerazzurra ha dovuto, con pazienza, scavalcare il muro dei friulani e colpire con il Tucu al 60'. Il secondo gol, sempre di Correa, ha chiuso i giochi. Una vittoria che vale tanto nella giornata del pareggio fra Atalanta-Lazio, le sconfitte di Juventus e Roma, che spaccano in due la classifica. L'Inter insegue il Milan e Napoli che, per ora, viaggiano su treni ad alta velocità. Andiamo a vedere ora i migliori di Inter-Udinese 2-0. No, neanche questa volta ci sono dei "peggiori".