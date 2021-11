GdS – Le probabili formazioni di Sheriff-Inter: Inzaghi valuta 5 cambi

Le probabili scelte di mister Inzaghi per il crocevia Champions League

Archiviata la questione Udinese, l'Inter di Inzaghi si prepara alla difficile trasferta di Tiraspol (anche dal punto di vista logistico, come detto dallo stesso tecnico nerazzurro) contro lo Sheriff in Champions League. Si tratta di un match fondamentale per le sorti europee dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta valutando cinque cambi per lo Sheriff: oltre ai ritorni di Lautaro, Darmian e de Vrij dal 1', Dimarco potrebbe far rifiatare Bastoni in difesa. A centrocampo, invece, è forte la candidatura di Vidal: in una serata difficile come quella che si prospetta mercoledì, è ritenuta fondamentale la sua esperienza.