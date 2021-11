GdS – La moviola di Inter-Udinese: contatto Dumfries-Stryger-Larsen, era rigore?

La moviola di Inter-Udinese 2-0

L' Inter porta a casa i tre punti contro l' Udinese grazie a due gioielli di Joaquin Correa . É stata una partita controllata dall'Inter e priva di episodi di eclatanti. La Gazzetta dello Sport giudica in modo sufficiente l'operato dell'arbitro Sacchi (voto 6). Ci sono stati dei dubbi riguardanti un contatto tra Dumfries e Stryger-Larsen nell'area di rigore friulana. La Rosea ne parla così:

"Partita corretta senza picchi di nervosismo e quindi di non difficile gestione. L'arbitro Sacchi valuta bene il contatto Stryger-Larsen-Dumfries in area bianconera: non è calcio da rigore".