Sheriff-Inter, arbitra il tedesco Zwayer: due precedenti coi nerazzurri

Sono state appena diramate le designazioni per la quarta giornata di Champions League

A poco più di 48 ore dal match che potrebbe sancire il sorpasso dell'Inter sullo Sheriff in una trasferta che si prevede comunque molto complicata, l'Uefa ha reso ufficiali le designazioni per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Per quanto riguarda i nerazzurri, come avvenuto all'esordio europeo di questa stagione contro il Real Madrid, è toccato ancora una volta un fischietto tedesco che avrà il compito di arbitrare la gara di Tiraspol.