MVP Passione Inter – Barella fa un campionato a parte. Perisic macina punti, Correa avanza in fretta

La classifica aggiornata dopo l'ultima vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Non poteva che essere Joaquin Correa l'MVP PassioneInter dopo la doppietta decisiva siglata nel 2-0 contro l'Udinese che ha regalato tre punti molto preziosi alla formazione di Simone Inzaghi. Il Tucu, che in maglia nerazzurra ha già collezionato quattro gol in questa stagione, nonostante gli infortuni che ne hanno rallentato l'inserimento in squadra sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto. Cinque punti dunque all'argentino che si fionda a ridosso della top 5, 3 per Nicolò Barella ormai letteralmente in fuga e un punto per Ivan Perisic che avvicina il podio.