Dove vedere Sheriff-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni utili per seguire l'incontro di Champions League

Mercoledì sera (ore 21.00) l' Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per la quarta giornata del girone D di Champions League . I nerazzurri affronteranno lo Sheriff Tiraspol a più di due settimane dall'ultimo incontro (finito 3-1). L'Inter arriva da due prove convincenti contro Empoli e Udinese dove Handanovic è riuscito a mantenere la porta inviolata. Una solidità ritrovata che aiuta i nerazzurri ad approcciarsi nel migliore dei modi all'impegno europeo.

Sarà, inoltre, possibile seguire la partita in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. In alternativa, sono disponibili anche i canali in streaming Now TV e Infinity attraverso le app dedicate