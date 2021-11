I rigori ormai vengono assegnati a seconda delle squadre coinvolte

Roma-Milan 1-2 con gli episodi del rigore Ibanez-Ibrahimovic e quello non concesso per il contatto Kjaer-Pellegrini, paragonato a quello dato in Inter-Juventus per il contatto Alex Sandro-Dumfries, accende la polemica in Serie A. Parliamone, chiedendo che si faccia chiarezza.