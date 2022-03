VIDEO – Gli highlights di Torino-Inter 1-1: Sanchez salva l’Inter

Nerazzurri decisamente sottotono al Grande Torino

Spenti, lenti e inguardabili. Gli uomini di Inzaghi non vanno oltre il pareggio contro un Torino che ha messo sotto l'Inter per una buona ora. L'assenza di Brozovic si sente, il pareggio decreta ufficialmente che i nerazzurri non sono più primi, neanche virtualmente con il recupero di Bologna.