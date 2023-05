Non è stato un secondo tempo semplice quello dell’Inter contro la Fiorentina, anche se sono comunque riusciti a portare a casa la Coppa Italia. I nerazzurri hanno rischiato di subire il pari, un po’ per colpa della stanchezza, un po’ per meriti della squadra di Italiano. Una gara di grande tensione, dunque, come dimostra anche il comportamento dello stesso Inzaghi.

Nel video qui sotto, infatti, si può vedere una giocata sbagliata di Calhanoglu, nel corso del secondo tempo, che manda su tutte le furie il tecnico nerazzurro, che entra addirittura in campo. Inzaghi è un maestro delle finali di coppa e, evidentemente, ci teneva molto a vincere anche questa.