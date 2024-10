Roma-Inter è stata segnata da alcune decisioni controverse da parte dell’arbitro Davide Massa. A rubare l’occhio è stato il rosso mancato a Cristante per un fallo da ultimo uomo su Thuram, ma c’è anche un altro episodio di cui non si è parlato molto.

Nel secondo tempo, a gioco interrotto , l’arbitro ha scodellato il pallone in favore della Roma, con Cristante che ha sbagliato il passaggio in orizzontale, innescando il contropiede di Frattesi. Massa, abbastanza inspiegabilmente, ha fermato di nuovo l’azione, per riconsegnare il pallone di nuovo al centrocampista giallorosso.

Questo il video dell’episodio: