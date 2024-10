VIDEO – Bastoni fa TUNNEL a Dybala: l’attaccante reagisce così!

Le grandi qualità tecniche di Alessandro Bastoni non sono certo una scoperta per i tifosi dell’Inter. Il difensore nerazzurro, infatti, è solito a essere protagonista nella metà campo avversaria, grazie al suo mancino delicato. E in Roma-Inter ne ha dato un’ulteriore dimostrazione.

Nel primo tempo del match dell’Olimpico, infatti, Bastoni si è reso protagonista di un tunnel su Paulo Dybala. Una giocata da fantasista, che ci si sarebbe aspettati a parti invertite e che ha stupito anche l’argentino. Tanto che il giocatore della Roma si è poi messo a ridere con il giocatore dell’Inter.

Questo il video dell’episodio:

até o Dybala ficou impressionado com a habilidade que o Bastoni tem com os pés pic.twitter.com/xAYLR031MJ — César Costa (@cesar21costa) October 21, 2024