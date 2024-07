VIDEO – Lautaro come Ginobili: canestro da urlo in vacanza

Proseguono le meritate vacanze di Lautaro Martinez dopo una lunga stagione che lo ha visto trionfare da protagonista prima in Serie A e poi in Coppa America. L’attaccante argentino non rientrerà ad Appiano Gentile prima del prossimo 7 agosto, ma nel frattempo si mantiene in forma tra allenamenti in palestra e partitelle a basket.

Nell’ultimo video postato, proprio come un’altra leggenda nata a Bahia Blanca come Manu Ginobili, Lautaro ha messo a segno un paio di triple niente male. Del resto in famiglia Martinez, oltre che per il calcio, è sempre stata forte anche la passione per la pallacanestro.