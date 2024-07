Quanto HA INCASSATO l’Inter da tutte le cessioni fin qui

Nonostante una rosa quasi esclusivamente da puntellare, l’Inter si sta rendendo una delle grandi protagoniste del mercato estivo, con acquisti di alto livello, ma anche con tanti movimenti in uscita in grado di liberare spazio in rosa e di racimolare un tesoretto economico importante da reinvestire.

Una strategia fondamentale, visto il regime di autofinanziamento che l’Inter aveva intrapreso nell’ultimo periodo della presidenza Zhang e rinnovato con convinzione dalla nuova proprietà targata Oaktree. Per questo motivo andiamo a vedere una panoramica su quanto ha incassato l’Inter da tutte le cessioni fatte fin qui (esclusi i vari prestiti gratuiti).

GIOCATORE INCASSO TIPO DI OPERAZIONE Gaetano Oristanio 5 milioni di euro Cessione con percentuale sulla rivendità (30%) Mattia Zanotti 2,5 milioni di euro Cessione con percentuale sulla rivendita Michele Di Gregorio 2,34 milioni di euro Percentuale sulla rivendita+Contributo FIFA Lorenzo Pirola 450 mila euro Percentuale sulla rivendita Franco Carboni 500 mila euro Prestito con diritto di riscatto (4 milioni di euro) Nikola Iliev 500 mila euro Cessione Georgios Vagiannidis 400 mila euro Percentuale sulla rivendita

Ad oggi il totale incassato dall’Inter sulle cessioni è di 11,69 milioni di euro.