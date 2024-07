Inter, CASO Mondiale: cosa succede con i calciatori in scadenza

Sono più di 50 i calciatori dei club che la prossima estate parteciperanno al nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Senza nuove direttive chiare, infatti, il rischio per molti atleti è di dover essere costretti a lasciare le proprie società nel bel mezzo della competizione che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

In casa Inter, ad esempio, ad oggi sono 7 i calciatori dell’organico giunti all’ultimo anno di contratto: Raffaele Di Gennaro, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Qualora non dovessero prolungare il loro rapporto contrattuale con il club nerazzurro, potrebbero dunque ritrovarsi nelle condizioni di dover lasciare il Mondiale a due settimane dalla sua conclusione.

Ad oggi non sono arrivati provvedimenti da parte della Fifa, ma è facile prevedere che eccezionalmente il termine del 30 giugno possa essere prorogato di almeno due settimane. Un caso simile, ad esempio, accadde nel 2020 quando i campionati vennero sospesi per via della diffusione del Covid-19. In quell’occasione, in Italia la FIGC stilò un apposito protocollo per “i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo”, il quale decretava “l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico“.