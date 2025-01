VIDEO – Nuova papera di Onana: gli scivola il pallone e regala il gol!

Da quando ha lasciato l’Inter, come la nomea di uno dei migliori portieri nel panorama mondiale, la carriera di André Onana non è andata come il portiere camerunense avrebbe sperato. La sua esperienza al Manchester United è stata fin da subito costellata da diversi errori, che continuano ad arrivare anche dopo più di due stagioni.

Anche nell’ultima partita contro il Brighton, infatti, Onana è stato protagonista negativo in occasione del terzo gol degli ospiti, lasciandosi scivolare la palla dalle mani, nel tentativo di intercettare un cross in uscita bassa. La papera ha permesso un facile tap-in a Rutter.

Questo il video: