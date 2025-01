PRIMO Colpo dell’Inter per il Mondiale per Club: “Concordato tutto”

Il mercato dell’Inter sembra pronto ad accendersi in questi giorni, al di là del caso Frattesi e di altre possibili addii nel mercato di gennaio. La dirigenza, infatti, sembra focalizzata sui movimenti per l’estate e avrebbe già fatto l’accelerata decisiva per il primo colpo nerazzurro in vista del Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio.

Come riporta il portale croato Sportske novosti, “I dirigenti dell’Inter hanno concordato tutto” per la firma di Petar Sucic, centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria. I nerazzurri, che hanno l’intesa con il giocatore e con i suoi rappresentanti, ora devono mettersi d’accordo con il club, ma l’obiettivo sarebbe arrivare alla chiusura dell’operazione entro la fine del mercato invernale.

Sucic, attualmente infortunato, rimarrebbe fino al termine del campionato in Croazia in prestito, per poi trasferirsi a giugno all’Inter, nella sessione speciale di calciomercato prevista dalla FIFA, in tempo per l’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, il 17 giugno.

L’offerta interista, scrive sempre il sito balcanico, sarebbe di 12 milioni di euro, più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili. L’accordo è ancora da trovare, perché la Dinamo Zagabria vorrebbe qualcosa in più, oltre a una percentuale sulla rivendita.