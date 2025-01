Esposito trascina lo Spezia: la doppietta lo lancia in vetta alla Serie B!

Francesco Pio Esposito è uno dei talenti più interessanti del vivaio dell’Inter, nonché uno dei profili maggiormente indiziati a tornare a vestire la maglia nerazzurra in un prossimo futuro. Nel frattempo, il classe 2005 si sta mettendo in mostra in prestito, con la maglia dello Spezia e nell’ultimo turno di campionato è arrivato in doppia cifra.

Nella trasferta in casa della Carrarese, Esposito ha trascinato la sua squadra, indirizzando la gara nel primo tempo con una doppietta, che gli ha permesso di segnare i gol dieci e undici della sua stagione in Serie B. Un traguardo importante per il bomber di proprietà dell’Inter, che con queste reti è diventato il capocannoniere attuale del campionato di cadetteria.