Le formazioni UFFICIALI di Inter-Empoli: cambio a sorpresa

Tutto pronto a San Siro per Inter-Empoli, gara valida per la 21a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano a giocare davanti al proprio pubblico a pochi giorni dal pareggio contro il Bologna, che non ha permesso di recuperare ulteriore terreno sul Napoli, lanciato in vetta alla classifica dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Inzaghi sceglie di cambiare un po’ le carte in tavola rispetto all’ultima sfida di campionato, con Pavard che torna titolare. In difesa c’è anche Carlos Augusto, mentre Dumfries vince il ballottaggio con Darmian un po’ a sorpresa. Confermato il terzetto in mediana delle ultime gare, mentre davanti c’è una nuova chance per Taremi, in coppia con Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Empoli: