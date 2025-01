Inter-Empoli, Farris: Napoli? Giocare con l’asterisco non è facile”

Squalificato per il giallo rimediato contro il Bologna, Simone Inzaghi non sarà in panchina per Inter-Empoli, 21a giornata di Serie A. Al suo posto ci sarà Massimiliano Farris, vice del tecnico nerazzurro, che ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara

Queste le sue parole:

SCUDETTO – “Il distacco dal Napoli? Giocare con l’asterisco non è facile perché poi si parla, soprattutto all’esterno, e si dice ‘virtualmente’, ipotenzialmentei. Invece il Napoli è lassù e stasera si tratta di prendere realmente 3 punti e solo il campo può permettertelo”.

FORMAZIONE EMPOLI – “Tu studi qualcosa, anche se il tempo non è tantissimo. Sono una squadra abituata a fare pressioni alte e dovremo essere attenti in costruzione, ma i ragazzi sono pronti. Con il Bologna è un pari che lascia anche l’amaro in bocca, ma con la squadra che ha fatto una buona partita. Avevamo valori fisici importanti dopo le energie spese in Supercoppa e a Venezia. Alla fine è un ottimo punto, anche se non siamo riusciti ad agganciare la vetta. Stasera c’è un’altra occasione”.

ASLLANI E TAREMI – “Sappiamo che vestire la maglia dell’Inter è difficile, ma Asllani ha sempre dato tutto. Aveva fatto bene con il Venezia e la partita con il Bologna non è stata negativa, e quindi siamo tranquilli. Taremi siamo convinti che ci darà anche l’apporto in termini di gol, fermo restando che è importante anche per l’apporto che ci dà”.

SQUALIFICA INZAGHI – “Stare 5 metri avanti o indietro nell’area tecnica ti cambia il mondo. Spero di dare il mio contributo, perché mi sento il peso di questa bella responsabilità”.