LIVE – La CRONACA di INTER-EMPOLI 1-0: Lautaroooooooooooooooooo

Gara molto importante per l’Inter a San Siro, valida per la 21a giornata di Serie A. I nerazzurri affrontano l’Empoli con l’obbligo di vincere, sia per riscattare il pareggio interno contro il Bologna, sia per non perdere terreno dal Napoli nella corsa Scudetto.

A partire dalle ore 20.45

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-EMPOLI

58′ | Ancora Lautaro quasi dalla stessa posizione di prima su sponda di Taremi calcia centrale.

55′ | LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Il Toro riceve al limite dell’area, non ci pensa due volte e calcia all’angolino alto piegando le mani di Vasquez!! Super gol!!

49′ | Viti rischia l’autogol di testa da calcio d’angolo ma Vasquez blocca.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale

37′ | Barella replica l’occasione di 5 minuti prima, stesso epilogo.

33′ | Pezzella calcia dal vertice dell’area, alto.

31′ | Barella al volo su una respinta da calcio d’angolo, palla alta.

13′ | Rovesciata di Lautaro in area su una punizione battuta da Dimarco, Vasquez salva con grande reattività.

9′ | Colpo duro e potenzialmente pericoloso in area di Ismajli ai danni di Lautaro Martinez, il VAR inspiegabilmente non richiama l’arbitro.

1′ | Fischia l’arbitro Feliciani, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 42 Palacios, 49 De Pieri, 53 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-4-1-1): 23 Vasquez; 22 De Sciglio, 34 Ismajli, 21 Viti, 3 Pezzella; 11 Gyasi, 5 Grassi, 93 Maleh, 13 Cacace; 10 Fazzini; 29 Colombo.

A disposizione: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 6 Henderson, 7 Sambia, 27 Zurkowski, 31 Tosto, 35 Marianucci, 41 Asmussen, 90 Konate, 99 Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: ERMANNO FELICIANI.

Assistenti: Di Iorio, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Tremolada.

VAR: Guida.

Assistente VAR: Di Paolo.