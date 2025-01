Partita molto importante per l’Inter, che torna a giocare a San Siro a pochi giorni dal pareggio con il Bologna, con l’obbligo di ritornare alla vittoria. Nella 21a giornata di Serie A, gli uomini di Simone Inzaghi, squalificato e non presente in panchina, si troveranno di fronte un Empoli in crisi di risultati e bisognosi di punti.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Inoperoso nel primo tempo.

PAVARD 6.5 – Aveva voglia di tornare a giocare e si vede: tocca tanti palloni e partecipa anche alla manovra offensiva in posizione avanzata.

DE VRIJ 6

CARLOS AUGUSTO 6 – Attento difensivamente, è un po’ scolastico con il pallone tra i piedi.

DUMFRIES 6 – Non pulitissimo, ma i suoi sfondamenti sono un’arma interessante, che l’Inter potrebbe percorrere di più.

BARELLA 6 – Prende in mano il centrocampo dell’Inter ed è anche autore di due conclusioni al volo dal limite, interessanti nelle intenzioni, meno nella realizzazione.

ASLLANI 6.5 – Passo in avanti rispetto al Bologna, in continuità invece con quanto visto contro il Venezia. Buona personalità e voglia di buttarsi in avanti.

ZIELINSKI 5 – Sottoritmo, non riesce mai a dare un contributo concreto nel primo tempo.

DIMARCO 5.5 – Prova a farsi vedere in attacco, ma è contenuto bene da Gyasi.

TAREMI 5 – Prova a dialogare tanto con i compagni, ma in area di rigore non lo si vede quasi mai.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Ha voglia di continuare a segnare a San Siro e ci va vicino con una super rovesciata, che chiama Vasquez al grande intervento. Poi però si divora anche un’occasione ghiottissima da pochi metri. Si riscatta in avvio di ripresa con una giocata da vero campione: la conclusione dal limite dell’area è un capolavoro.

FARRIS 6 – Squadra sottoritmo nei primi 55 minuti e questo non aiuta a sfondare il fortino dell’Empoli, se non con qualche guizzo individuale. E proprio da una prodezza di Lautaro Martinez arriva il gol del vantaggio.