VIDEO – Nuovo main sponsor Inter: ecco l’indizio ufficiale

Questa mattina, con un video postato sui propri social, l’Inter ha rilasciato un importante indizio ai propri tifosi. Come mostrato dal video in basso, una serie di palloni giganti si avvicinano per le strade di Milano nei pressi della sede nerazzurra di Viale della Liberazione.

La particolarità di questo video sta ovviamente nel colore arancione dei palloni, vale a dire lo stesso colore principale di Betsson, destinato a diventare il nuovo main sponsor dell’Inter e che dalla prossima stagione apparirà sulle maglie nerazzurre.

Per quanto riguarda le cifre del nuovo accordo, l’Inter dovrebbe passare ad incassare 150 milioni di euro dal contratto quinquennale, circa 30 milioni a stagione. Una crescita rilevante rispetto agli 11 dell’ultimo anno garantiti dalla partnership con Paramount+.