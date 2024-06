L’Inter prova a sorprendere il Milan: non rinnova, via per 15 milioni

Inserimento a sorpresa da parte dell’Inter per un nuovo obiettivo. Il club nerazzurro ha infatti chiesto informazioni nei giorni scorsi per uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo di Germania 2024, giunto all’ultimo anno di contratto con il club di proprietà.

Stiamo parlando di Pierre-Emile Hojbjerg, esperto centrocampista del Tottenham in questo momento impegnato a difendere i colori della Danimarca. Il calciatore classe 1995, che lo scorso gennaio è stato vicino alla Juventus, piace oltre ai nerazzurri anche a Milan e Atletico Madrid in Spagna.

Secondo quanto riportato da TMW, agli Spurs sarebbe infatti arrivata una richiesta d’informazioni per Hojbjerg da parte dei due club milanesi. Per quanto riguarda il costo del cartellino, all’Inter è stata richiesta una valutazione da 15 milioni di euro, per un contratto da circa 3 milioni netti a stagione. Il calciatore lascerà con ogni probabilità Londra in questa sessione di mercato e non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2025.

L’opinione di Passione Inter

Quella dei nerazzurri, va precisato, potrebbe anche essere una semplice manovra di disturbo. E’ vero che il centrocampista danese a queste cifre può rappresentare una buona opportunità, ma va anche ricordato che in mezzo al campo l’Inter è abbondantemente coperta grazie all’innesto a parametro zero di Piotr Zielinski che andrà a rimpiazzare gli addi di Stefano Sensi e Davy Klaassen, entrambi giunti a fine contratto.