Accadde Oggi – 13 aprile 2010: Fiorentina-Inter 0-1, Eto’o regala la finale di Coppa Italia!

Il centravanti ribadisce il punteggio della gara di andata e i nerazzurri volano in finale contro la Roma

La stagione 2009-2010 rimarrà scritta indelebilmente nella storia dell'Inter e del calcio italiano. I nerazzurri infatti, al termine di un'annata spettacolare, riuscirono a conquistare Champions League, Scudetto e Coppa Italia. Distinguendosi come unica squadra in Italia in grado di conquistare il Triplete. Punto di partenza e uno dei tre pilastri dell'en plein di vittorie, è stato senza dubbio la Coppa Italia. Un percorso ostico, quello dell'Inter verso la finale vittoriosa dell'Olimpico, culminato nelle due gare di semifinale contro la Fiorentina.