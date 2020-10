Accadde Oggi – 4 ottobre 2008, Inter-Bologna 2-1: la decide Ibra con un gol di tacco maestoso (video)

Era la prima Inter di Mourinho e a San Siro, in occasione della sesta giornata di campionato, i nerazzurri ospitavano un Bologna deciso a ripetere l’exploit della prima giornata, quando proprio a San Siro spostarono il Milan per 1-2. A rendere memorabile questa partita in particolare fu un colpo di genio di Ibrahimovic, che su cross di Adrian di inventò un gol di tacco di quelli che solo lui poteva realizzare. La partita finirà poi 2-1 per i nerazzurri, con Adriano a siglare il raddoppio su rigore e Mora ad approfittare di un errore di Zanetti pe4 accorciare. Di seguito gli highlights:

INTER: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Rivas (28’st Cambiasso), Zanetti; Quaresma (43’st Obinna), Vieira, Muntari, Mancini (29’st Stankovic); Adriano,

Ibrahimovic. In panchina: Toldo, Cruz, Samuel, Bolzoni. Allenatore: Mourinho

BOLOGNA: Antonioli.; Marchini (40’st Coelho), Terzi, Moras, Bombardini; Mudingayi, Volpi (18’st Marazzina); Adailton (1’st C.Zenoni), Amoroso, Valiani; Di Vaio. In panchina: Colombo, Britos, Mingazzini, Lanna. Allenatore: Arrigoni

RETI: 25’pt Ibrahimovic, 5’st Adriano (rigore), 11’st Moras

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<