Serie A – La top 10 dei calciatori più veloci nelle prime due giornate: Hakimi sfida Lazzari

Non si incroceranno direttamente nella sfida di questo pomeriggio tra Lazio e Inter, dal momento che entrambi spingono sulla corsia di destra, ma sicuramente quest’oggi sulle fasce dell’Olimpico non mancherà la velocità degli esterni. Manuel Lazzari da una parte, fin qui il calciatore che ha raggiunto le vette più alte in termine di velocità, e dall’altra la freccia di Achraf Hakimi, presente nella top 10 del campionato italiano e reduce da un impatto formidabile con una rete e due assist nei primi due incontri giocati.

Nella top 10 per più alta velocità raggiunta nelle prime due giornate guida dunque Lazzari con i suoi 34,91 km/h registrati nel recupero di mercoledì contro l’Atalanta. A seguire Oshimhen, N’Koulou, Kluivert, De Roon, Rebic e Theo Hernandez. Ottavo, come anticipato, Hakimi con i suoi 33,49 km/h raggiunti in occasione del match in cui è stato assoluto protagonista contro il Benevento. Chiudono infine la classifica Ekdal e Mkhitaryan, rispettivamente nono e decimo.

