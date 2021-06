Accadde Oggi – 8 giugno 1978: l’Inter vince la seconda coppa Italia!

I nerazzurri sconfissero il Napoli grazie alle reti di Altobelli e Bini

Allo Stadio Olimpico la partita sembra subito in salita per l’Inter. Pronti-via infatti e al minuto numero 6 Restelli porta in vantaggio i partenopei, ribadendo in rete la respinta di Cipollini, estremo difensore nerazzurro. L’Inter non si lascia abbattere, e riesce a pareggiare i conti quasi subito con Altobelli, che insacca al minuto 18 la rete che impatta la partita.