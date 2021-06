GdS – Inter, il rinnovo di Lautaro entro l’estate: l’assist arriva da… Lukaku!

Il centravanti argentino dovrebbe rimanere in maglia nerazzurra per altre stagioni

Sulla falsariga dell'accordo che l'Inter ricercherà presto con l'entourage di Nicolò Barella, entro la fine dell'estate l'obiettivo del club nerazzurro è quello di togliere qualsiasi dubbio anche in merito al futuro sul mercato di Lautaro Martinez. Da entrambe le parti c'è la piena volontà di andare avanti insieme per altri anni e per questo motivo si riprenderà un discorso rinnovo che era stato interrotto lo scorso gennaio appena prima del cambio di agenzia da parte del centravanti argentino. Le basi, però, rimarranno le stesse, per cui si andrà incontro ad un adeguamento dell'ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, concedendo al calciatore anche i diritti d'immagine.