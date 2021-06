GdS – Caicedo l’amuleto di Inzaghi: può essere lui il vice Lukaku

L'ecuadoriano è il perfetto vice Lukaku per caratteristiche

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la possibile soluzione low cost per il ruolo di vice Lukaku potrebbe essere Felipe Caicedo dalla Lazio. L'attaccante è stato per diverse partite l'uomo della provvidenza di Simone Inzaghi, capace di entrare dalla panchina e ribaltare la gara, spesso nei minuti finali. L'ecuadoriano sarebbe un perfetto vice Lukaku: mancino, forte sulla progressione e disponibile al sacrificio per la squadra. Per quanto riguarda la situazione con la Lazio, l'attaccante a 32 anni ha un contratto in scadenza nel 2022 a 2 milioni di euro netti a stagione. Il profilo è quindi quello giusto, ma prima l'Inter dovrà cedere per arrivare a Caicedo.