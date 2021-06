GdS – Inter, il piano per blindare Barella: c’è una promessa da onorare dopo l’Europeo

Il centrocampista sardo vorrebbe diventare una bandiera di questo club

Se c'è un calciatore che per quanto fatto nei suoi primi due anni in maglia Inter merita di ricevere un aumento, quello è senz'altro Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, che pur di sposare il progetto nerazzurro aveva rifiutato offerte economiche anche più vantaggiose come quelle di Napoli e Roma, si aspetta infatti che dopo una stagione del genere il club rispetti la promesse che venne fatta al suo agente in merito ad un adeguamento del contratto, così da estendere il proprio accordo e allo stesso tempo allontanare dal mercato società come Bayern Monaco e Barcellona che in passato hanno bussato alla sua porta.