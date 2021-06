Mercato – Il Real Madrid vuole solo Mbappé. Smentito interesse per Lautaro e Lukaku: Haaland l’alternativa

I due centravanti sono destinati a rimanere in maglia nerazzurra

Se Barcellona e Atletico Madrid non hanno ancora del tutto mollato la pista che porta a Lautaro Martinez, sebbene le enormi criticità che un'operazione del genere comporterebbe, uno dei club che pare essersi tirato definitivamente fuori dalla corsa all'argentino è il Real Madrid. I blancos, che nelle ultime settimane erano stati accostati sia al Toro che a Romelu Lukaku - probabilmente per via della necessità dell' Inter di cedere almeno un big - in realtà avrebbero in mente ben altri obiettivi di mercato .

Come riferito da Defensa Central in Spagna, il nuovo Real Madrid di Carletto Ancelotti avrebbe messo nel mirino solamente Kylian Mbappé. Il club di Florentino Perez, che già si ritrova in rosa uno dei migliori centravanti al mondo come Karim Benzema, preferirebbe investire 150 milioni per l'asso francese che una cifra seppur inferiore per Lautaro o Lukaku. Nel caso in cui il francese dovesse però rinnovare con il Paris Saint Germain, allora Erling Haaland diverrebbe la prima alternativa degli spagnoli.