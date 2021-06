Dalla Spagna – Il Barcellona spera in un colpo da ’90’: Lautaro e Haaland gli obiettivi

Il centravanti argentino era già stato accostato ai blaugrana un anno fa

Dalla Spagna, e più precisamente dalla Catalogna, torna a risuonare un ritornello che dalle parti dell' Inter si era già ascoltato durante i mesi di pandemia: il Barcellona sarebbe difatti intenzionato a tornare alla carica di Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato in copertina nell'edizione di questa mattina dal quotidiano Sport, sia l'argentino che Erling Haaland sarebbero sulla lista dei desideri del club blaugrana che vorrebbe regalarsi un colpo di grandissimo calibro nel prossimo mercato , come del resto aveva promesso Joao Laporta prima di essere rieletto come presidente.

Il vero ostacolo, però, è quello di natura economica, visto che il Barcellona sta vivendo una situazione finanziaria che non lascerebbe pensare a colpi di questo genere. Lo dimostra ad esempio il caso Wijnaldum, sfuggito ai blaugrana clamorosamente per l'offerta superiore per l'ingaggio arrivata dal Paris Saint Germain, nonostante fosse stato bloccato da tempo a costo zero. In Spagna sostengono che un acquisto del genere sarebbe fattibile in caso delle cessioni di Dembélé e Griezmann, ma anche in questo caso appare irrealistico che il club catalano possa riuscire a piazzare entrambi i calciatori in uscita.