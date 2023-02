Accadde oggi – 9 febbraio 2020: la rimonta nel Derby pre-pandemia

Primo tempo rossonero, poi Conte la ribalta

Redazione Passione Inter

Vittoria in rimonta e primo posto in classifica, purtroppo solo momentaneo. Il 9 febbraio 2020 in un San Siro gremito per una delle ultime volte prima della pandemia che di lì a poco sconvolgerà il mondo, Inter e Milan danno vita ad uno dei derby più scoppiettanti della storia recente della stracittadina milanese.

La Juventus cade al Bentegodi col Verona e l'Inter ha l'opportunità di agganciarla in classifica. Il Milan però parte fortissimo: superiorità importante nel primo tempo e doppio vantaggio con Rebic al 40' e Ibrahimovic in pieno recupero. All'intervallo Conte fa tremare lo spogliatoio nerazzurro e la musica cambia subito nel secondo tempo. Uno-due micidiale Brozovic-Vecino per il pareggio, poi il vantaggio di deVrij al 70' e quindi Lukaku mette la parola fine con il 4-2 nel recupero.

Quarta vittoria consecutiva nei derby per l'Inter, in campo con una formazione con qualche variazione rispetto a quella che diventerà poi quasi una filastrocca per il finale di stagione: Godin sostituisce lo squalificato Bastoni, Sanchez affianca Lukaku in attacco, in porta Padelli al posto dell'infortunato Handanovic.