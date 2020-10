Accadde Oggi – 20 ottobre 2010, Inter-Tottenham 4-3: la partita in cui il mondo scoprì Gareth Bale

Era una fresca serata autunnale, e a San Siro andava in scena la Champions League. L’Inter campione in carica ospitava gli inglesi del Tottenham, ancora lontani dal diventare una squadra temuta e rispettata in campo europeo. E il primo tempo non riservò sorprese in questo senso: nel giro di pochi minuti infatti, i nerazzurri riescono ad andare in vantaggio con un gol del capitano Javier Zanetti, a cui segue in breve tempo una rete di Eto’o su rigore, il tris di Stankovic e la doppietta personale del camerunense. Insomma, sono passati solo 35 minuti e l’Inter sembra aver già portato a termine la pratica Tottenham senza troppi problemi.

Nel secondo tempo, però, decide di mettersi in mostra un ragazzino gallese, che sulla corsia sinistra sembra correre con la spinta di un motorino. Si tratta ovviamente di Gareth Bale, fino a questo momento ancora lontano dai riflettori del calcio che conta. Ma solo fino a questo momento, perché con il Tottenham sotto 4-0 decide di mettere in mostra una prestazione sontuosa che culmina in una tripletta e porta la squadra londinese vicina a una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile. Fortunatamente per l’Inter non sarà così, ma la prestazione di Bale passerà comunque alla storia. Di seguito gli highlights:

Il tabellino della partita:

INTER (4-3-1-2): Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (61′ Pandev); Stankovic (50′ Santon), Zanetti; Biabiany (75′ Cordoba), Sneijder, Coutinho; Eto’o. All. Benitez

TOTTENHAM (4-5-1): Gomes; Hutton, Gallas, Bassong, Assou-Ekotto; Lennon, Modric (10′ Cudicini), Huddlestone (80′ Palacios), Jenas, Bale; Crouch (67′ Keane). All. Redknapp

RETI: 2′ Zanetti (I), 11′ rig. Eto’o (I), 14′ Stankovic (I), 35′ Eto’o (I), 52′ Bale (T), 90′ Bale (T), 91′ Bale (T)

