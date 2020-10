Inter pronta a tornare sul mercato per Conte. Per l’investimento servono però due condizioni

La rosa dell’Inter di oggi rispetto a quella della scorsa stagione è indubbiamente migliorata. Maggiori profondità e qualità sono le virtù principali che le vengono riconosciute, sebbene in questa fase, causa Covid, la panchina sia tornata ad essere un po’ spoglia. Già dalla prossima partita – esordio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach -, però, qualcuno tornerà finalmente a disposizione di Antonio Conte.

Nonostante questo, secondo Tuttosport la società è pronta a tornare anche sul mercato: in caso di passaggio almeno agli ottavi di finale di Champions e di qualche cessione (vedi Vecino), la rosa a disposizione di Conte potrebbe essere ulteriormente rinforzata. Gli obiettivi principali restano un esterno, meglio se riconducibile al nome di Marcos Alonso, e un centrocampista di interdizione. In questo caso il preferito è sempre N’Golo Kanté, anche se spostarlo in quel di gennaio potrebbe essere problematico.

