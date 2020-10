TS – Problemi per Sanchez, l’attacco in Champions sarà obbligato. La situazione

Nonostante il tentativo di non allarmare in merito alle sue condizioni fisiche, Alexis Sanchez sembra non stare benissimo. Tornato dagli impegni con il Cile con un piccolo affaticamento muscolare, il Niño Maravilla è sceso in campo per una manciata di minuti anche nel derby, non riuscendo però ad incidere. E ora, secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra essere in dubbio anche per la sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Il problema muscolare non è stato evidentemente superato al 100%, motivo per cui l’attacco nerazzurro contro i tedeschi sarà obbligato.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez saranno i titolari lì davanti, con alle loro spalle uno tra Christian Eriksen e Stefano Sensi. A centrocampo confermati Hakimi, Barella, Vidal e Perisic, mentre in difesa, davanti ad Handanovic, tornerà Bastoni al fianco di de Vrij e D’Ambrosio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<