Accadde Oggi – 25 luglio 1997, la presentazione di Ronaldo con l’Inter: tifosi in delirio

I nerazzurri lo acquistarono due giorni prima dal Barcellona

Non è infatti un caso se, per portare il brasiliano all'ombra del Duomo dopo la querelle del calciatore col Barcellona (episodio che portò al mancato rinnovo di contratto con i blaugrana), l'Inter abbia speso 48 miliardi di lire più 3 miliardi imposti dalla FIFA : si tratta dell'acquisto più oneroso della storia del calcio sino a quel momento. Un affare che, in euro, per l'allora 21enne attaccante, complessivamente ammonterebbe a 26,3 milioni. Tanto per dare un'idea anche dell'evoluzione dei prezzi nel calcio dell'ultimo quarto di secolo: un'evoluzione che ha portato un altro club italiano, tre anni fa, a spendere oltre 100 milioni per un calciatore (l'altro Ronaldo ) di 33 anni.

In ogni caso, da quella presentazione sarebbe seguito, poi, un quinquennio nerazzurro vissuto tra alti (soprattutto all'inizio, con 47 presenze e 34 gol in tutte le competizioni al primo anno) e bassi (specie nel periodo degli infortuni: nel 2000-2001 Ronaldo non metterà piede in campo). Con l'Inter, Ronaldo vincerà una Coppa UEFA nel 1997-1998 e - sempre in quella stagione, la migliore disputata con la maglia dell'Inter - vincerà pure il Pallone d'Oro per l'anno 1997. Il resto lo conosciamo tutti: i problemi fisici, le lacrime, lo Scudetto perso all'ultima giornata, di nuovo le lacrime. Qualche gioia in più, in nerazzurro, non sarebbe guastata. Oltre a quelle per gli occhi, beninteso.