Accordo storico per l’Inter in Arabia Saudita: è UFFICIALE

Dopo il lavoro intenso degli ultimi mesi, l’Inter ha fatto registrare il primo accordo ufficiale di partnership in Arabia Saudita. Come annunciato sul sito del club nerazzurro, a partire da oggi Zain KSA diventa Official Regional Partner interista nel territorio.

Si tratta di un’intesa valida per tutta la stagione 2024/25 che, come spiegato dall’Inter, “permetterà a Zain KSA, brand leader nella fornitura di tecnologie innovative in Arabia Saudita, di fare il proprio esordio nel calcio italiano. Zain KSA, grazie alla visibilità globale del brand Inter, potrà offrire esperienze digitali innovative agli appassionati di sport in Arabia Saudita”.

Un accordo che l’Inter ricercava da tempo in Arabia Saudita per esportare il proprio brand nel Medio Oriente, un mercato considerato strategico. Soddisfatto per la nuova partnership, il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha così commentato il risultato raggiunto: “Siamo molto soddisfatti di annunciare il nostro primo accordo di partnership regionale in Arabia Saudita, un territorio per noi chiave a livello di sviluppo del brand Inter e che mostra un sempre crescente interesse per i colori nerazzurri. La collaborazione con Zain KSA ci permette non solo di avviare la nostra prima partnership nel mercato dell’Arabia Saudita ma anche di unirci a un brand che, come l’Inter, considera l’innovazione e l’attenzione per la propria community due pilastri fondamentali della propria strategia di crescita”.