Acerbi SONTUOSO: “Dominatore, leader vero”

Fra i temi della vigilia di Inter-Napoli c’era anche il punto interrogativo su Francesco Acerbi, assente dallo scorso 20 ottobre per infortunio e senza minuti nelle gambe da allora. Simone Inzaghi ha scelto di schierare il difensore da titolare per ingaggiare il duello con Romelu Lukaku: decisione ripagata in pieno. Queste le pagelle dei giornali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Come un anno fa: Lukaku cancellato. Dominatore, esalta e si esalta. Leader vero, vicino pure al gol. E sì che l’ultimo Inter-Napoli non era un gran ricordo…“.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Contro di lui, Lukaku può giocare solo di sponda, mai fronte alla porta. Suo il primo tiro in porta nerazzurro, ma pure una preziosa scivolata per sbarrare la strada a Kvara“.

TUTTOSPORT 7,5 – “Al rientro dopo venti giorni di stop, è il migliore. Nel primo tempo lascia qualche duello a Lukaku, però salva un gol chiudendo su Kvara lanciato. Sfiora un gol, poi nella ripresa le prende tutte lui“.