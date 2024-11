Lautaro peggiore in campo: “Mai visto così”

Inter-Napoli è stata una gara caratterizzata dalle grandi difese, che sono riuscite ad annullare gli attaccanti di ambo le squadre: Lautaro Martinez e Marcus Thuram da una parte, ma anche Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia dall’altra.

Secondo i quotidiani in edicola oggi, il peggiore in campo per i nerazzurri è proprio il capitano argentino, autore di una prova insufficiente sin dai primi minuti. Queste le pagelle dei giornali e di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – “Mai visto, così giù. Fuori partita, specie sul piano fisico. Sbaglia un tiro di prima; nella ripresa – scottato – tenta il controllo: fallito pure quello“.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Stavolta, più che una condizione ancora precaria, paga la marcatura asfissiante di Rrahmani. Cerca di liberarsene abbassandosi, ma combina comunque poco“.

TUTTOSPORT 5 – “Serata complicata. Rrahmani non lo fa respirare, lui cerca spazi, ma non li trova. Quando ha una mezza chance, la cicca“.

PASSIONE INTER 5 – “Fatica a giocare palloni puliti nei primi per tutta la gara, finendo per perdere spesso molti duelli. Cicca una buona occasione al volo nel primo tempo e ci riprova di testa nel finale di gara, ma in fuorigioco“.